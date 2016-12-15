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Градостроительно-земельная комиссия Москвы поддержала проект строительства музыкального института и гостиницы на Бауманской улице. Об этом источники в мэрии рассказали «Ведомостям».

В Москомстройинвесте рассказали, что заявителем выступила«Спартак лофт». В этой компании 99% акций принадлежит «Фермеланд инку» из Белиза, 1% – у гендиректора Игоря Скибы. Вместе с тем Скиба возглавляет «Кобзон фонд» депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона. Газета подчеркнула, что «Кобзон фонд» и «Спартак лофт» зарегистрированы по одному адресу.

«Кобзон известен своими благотворительными проектами, вероятно, гостиницу он строит, чтобы отбить вложения», – сказал собеседник издания.

По подсчетам директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алана Балоева, без учета стоимости земли инвестиции в проект могут составить до 5 млрд рублей.

«Ведомости» подчеркнули, что ранее связанной с Кобзоном называли компанию «Инконика», строящую парковки в Москве. Сообщалось, что компанию учредила дочь Кобзона Наталья в 2001 году. В 2008 году 50% акций было продано австрийскому инвестфонду Eastern Property Holdings.