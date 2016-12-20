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Комитет Госдумы по транспорту представил проект поправок к Воздушному кодексу РФ, предлагающий создать единый реестр пассажиров, которым запретят летать в самолетах в течение трех лет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект представлен президентскому Совету по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Согласно инициативе, в «черные списки» будут попадать те пассажиры, чье поведение на борту создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц».

Списки нарушителей будут предлагать авиакомпании. Экипаж самолета должен составить на пассажира акт и в течение трех дней передать его в Росавиацию. В ведомстве, в свою очередь, будут формировать единый реестр.

Списки будут опубликованы на сайте Росавиации. Попавшим в них пассажирам запретят продавать билеты в течение трех лет. Требование распространится на все авиакомпании.

Исключения будет возможно в том случае, если пассажир летит на лечение, похороны близких родственников, сопровождает на борту инвалида или возвращается в Россию из стран, откуда нельзя добраться другим способом, кроме самолетов.

В Совете по кодификации пояснили «Коммерсанту», что в проекте необходимо предусмотреть возможность обжаловать в суде попадание в «черный список». По мнению экспертов, следует учитывать обстоятельства, при которых было совершено действие, повлекшее за собой санкции. Например, пассажир мог совершить «противоправные действия» из соображений «необходимой обороны».

Ранее лоукостер «Победа» сообщил, что наймет частных охранников, так как, по мнению авиакомпании, законодательство предусматривает «недостаточно жесткие» меры к «агрессивным пассажирам».

Госдума приняла в первом чтении законопроект о «черных списках» авиапассажиров в 2014 году. Предусматривалось, что авиакомпании получат право в одностороннем порядке отказывать пассажирам, попавшим в список, в продаже билетов на рейсы. Автором инициативы выступил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Предложение не пускать на борт включенных в «черный список» пассажиров поддержал президент России Владимир Путин.