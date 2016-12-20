03:19

Комитет Госдумы по транспорту представил проект поправок к Воздушному кодексу РФ, предлагающий создать единый реестр пассажиров, который запретят летать в самолетах в течение трех лет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект представлен президентскому Совету по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Согласно инициативе, в «черные списки» будут попадать те пассажиры, чье поведение на борту создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц».

Списки нарушителей будут предлагать авиакомпании. Экипаж самолета должен составить на пассажира акт и в течение трех дней передать его в Росавиацию. В ведомстве, в свою очередь, будут формировать единый реестр.

Заметка дополняется.