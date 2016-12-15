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ООО «Шанс» выкупило права требования по долгам лишившегося лицензии «БФГ-Кредита» перед крупнейшими российскими телекомпаниями. Об этом «Коммерсанту» рассказал близкий к вкладчикам источник.

Собеседник пояснил, что «Шанс» в этой сделке поддерживал «банк из Петербурга». По информации издания, под ним подразумевается банк «Россия», основным акционером которого является Юрий Ковальчук. 30 января Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «Россией» 100% акций «Шанса».

По данным газеты, телеканалы держали в банке в общей сложности около 8 млрд рублей, «Шанс» выкупил требования на 6 млрд рублей. Среди вкладчиков были ВГТРК, «Первый канал. Всемирная сеть» (дочерняя компания «Первого канала», занимается его распространением за рубежом), МТРК «Мир», «Карусель» (по 50% принадлежит ВГТРК и «Первому каналу») и АНО «ТВ-новости» (RT). В частности, ВГТРК держал 3,8 млрд рублей, RT – 1,6 млрд рублей, «Мир» – 200 млн рублей, «Первый канал» – 350 млн рублей.

«Телекомпаниям, для которых вся история оказалась очень болезненной, фактически удалось получить деньги обратно», – сказал собеседник «Коммерсанта».

Структурам банка «Россия» принадлежит доля в «Национальной медиа группе», которая управляет РЕН ТВ и «Пятым каналом». Кроме того, она владеет 25% «Первого канала», а также долями в газетах «Известия» и «Спорт-Экспресс».

В июле 2016 года Центральный банк России отозвал лицензию у «БФГ-Кредита». В регуляторе пояснили, что кредитная организация неадекватно оценивала принятые риски и полностью утратила собственные средства. До этого ЦБ ввел временную администрацию в «БФГ-Кредите», а после этого – мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.