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Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла КНДР, чтобы потребовать объяснений по поводу его высказываний об убийстве брата руководителя КНДР. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Посол КНДР Кан Чхоль сегодня был вызван с целью дачи объяснений по обвинениям, сделанным им в отношении правительства Малайзии на пресс-конференции 18 февраля», – сказано в сообщении.

Речь идет о заявлении посла о том, что правительству Малайзии «есть что скрывать» относительно убийства сводного брата руководителя КНДР Ким Чен Нама. По его мнению, Малайзия находится «в сговоре с внешними силами».

На пресс-конференции он также говорил, что Северная Корея «категорически» отвергает данные вскрытия, которое произвели без согласия и свидетельства представителей КНДР. Кроме того, посол потребовал от Малайзии «немедленно» передать тело убитого Северной Корее, но в малайзийской полиции отказались это сделать, пока не получат образцов ДНК от семьи Ким Чен Нама.

Сводный брат руководителя КНДР был убит 13 февраля, его отравили неизвестным веществом, в то время как он ждал в аэропорту самолет из Куала-Лумпура в Макао. The Star опубликовала видео, на котором предположительно запечатлен момент нападения на Ким Чен Нама.

https://www.youtube.com/watch?v=Zjfm_XOxLOs

По делу об убийстве задержали гражданина КНДР, а также женщину с вьетнамским паспортом, подданного Малайзии и гражданку Индонезии, после стало известно еще о четырех задержанных гражданах Северной Кореи.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер-министр Хван Гё Ан заявил, что за убийством Ким Чен Нама «совершенно точно» несут ответственность власти КНДР. Он призвал международное сообщества принудить Пхеньян «расплатиться за этот террористический акт».