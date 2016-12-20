08:55

В городе Парашют, штат Колорадо откроют магазин с марихуаной для клиентов с автомобилем, сообщает Business Insider со ссылкой на AP.

«Перекати-поле Экспресс» (Tumbleweed Express) будет первой в США торговой точкой подобного рода. Власти Парашюта одобрили открытие магазина, также владельцам предстоит получить разрешение государственного регулятора.

Магазину не разрешат продавать марихуану кому-либо младше 21 года, даже если речь идет о пассажире автомобиля. Кроме того, владельцы должны будут принять все необходимые меры безопасности и сделать так, чтобы товар не был виден с улицы.

Магазин планируют открыть в марте. Власти Парашюта подсчитали, что сборы от торговли марихуаной принесли в 2016 году около 30% всех налоговых поступлений в городской бюджет. Колорадо стал первым штатом США, который полностью легализовал марихуану.