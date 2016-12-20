09:36

Международный валютный фонд (МВФ) поможет Сомали напечатать первые за более чем 25 лет купюры, пишет Bloomberg.

Страна заменит банкноты, которые были выпущены до 1991 года. Новые купюры введут в обращение в 2017 году.

«Почти 98% валюты в стране – поддельная. Остальное было напечатано в 1990–1991 годах и находится в очень плохом состоянии», – сказал Bloomberg представитель МВФ Самба Тиам.

Доллар США останется в Сомали наряду с новыми банкнотами, которые первоначально будут, в основном, мелкого достоинства, уточнил Тиам.

Введение новых денежных знаков, добавил представитель МВФ, поможет восстановить полномочия сомалийского ЦБ устанавливать кредитно-денежную политику государства.