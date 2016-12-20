09:09

Ракета-носитель «Союз-У» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-5». Трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».

Это последний в истории запуск «Союза-У». В дальнейшем грузовые корабли будут отправлять «Союзами 2.1а», для пилотируемых запусков продолжат использовать «Союз-ФГ».

«Прогресс МС-05» доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 тонны груза, в том числе продукты для космонавтов.

Как сообщал ТАСС, российские члены экипажа МКС кроме стандартного рациона заказали себе овсяную кашу и сырокопченые колбаски. Также в дополнительный рацион войдут яблоки, апельсины и грейпфруты.

«Роскосмос» отказался от ракет «Союз-У» после аварии корабля «Прогресс МС-04» в декабре 2016 года. Связь с кораблем потеряли после старта, грузовой корабль упал в районе Тувы.

«Роскосмос» официально назвал причиной падения «Прогресса» брак при сборке ракеты-носителя. Двигатель третьей ступени разрушился после возгорания насоса окислителя, после чего произошло аварийное разделение корабля и ракеты.