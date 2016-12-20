12:32

Прокуратура Екатеринбурга заподозрила депутата Заксобрания Свердловской области Илью Гаффнера в сокрытии доходов, сообщила ТАСС пресс-секретарь областного надзорного ведомства Марина Канатова.

К депутату подали два иска. По словам Канатовой после того, как суд признал Гаффнера банкротом в июле 2016 года он должен был передать банковские карты конкурсному управляющему. Однако, по данным прокуратуры, депутат сделал это только в сентябре.

«Кроме того, он все это время получал зарплату. Гаффнер попросил, чтобы денежные средства выдавались ему на руки, хотя они должны были быть прозрачными, так как в отношении него была запущена процедура банкротства», – сказала Канатова.

Гаффнер стал известен после того, как в январе 2015 года посоветовал россиянам «поменьше питаться» во время кризиса. «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод», – сказал он.

В феврале 2017 года Арбитражный суд Свердловской области определил размер средств на содержание Гаффнера и его семьи – 10 тысяч рублей в месяц для самого депутата и 30 тысяч рублей в месяц для его детей.