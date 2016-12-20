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Глава российского МИД Сергей Лавров назвал обвинения в адрес российских государственных органов в подготовке переворота в Черногории голословными и высосанными из пальца. Об это он заявил журналистам, передает «Интерфакс».

«Что касается упомянутой вами новости, то она стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе, в хакерских атаках против всего Запада практически, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое другое», – сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил что выдвигать такие серьезные обвинения без доказательств «по меньшей мере безответственно».

«Мы сожалеем в связи с тем, что звучат из уст официальных представителей высокопоставленных подобные обвинения. Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно», – заявил он журналистам.

19 февраля специальный прокурор Черногории Милавойе Катнич заявил, что российские госструктуры были причастны к подготовке переворота в Черногории, целью которого, по его словам, было предотвратить вступление страны в НАТО.

«За этими событиями стоят националистические структуры из России, но теперь мы знаем, что в них также были вовлечены российские государственные органы», – пояснил он.

По словам Катнича, организатором готовившегося переворота был россиянин Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков, утверждает прокурор. «В 2014 году он был заместитель российского военного атташе в Польше, но был выдворен из страны обвинению в шпионаже как персона нон грата. Паспорт ему дали российские власти, и он является сотрудником российских спецслужб», – уточнил черногорский прокурор.

О предотвращении попытки госпереворота и покушения на экс-премьера Черногории Мило Джукановича власти республики объявили осенью 2016 года. По их данным, переворот готовился в день парламентских выборов 16 октября. Как сообщалось, переворот готовили «русские националисты».

Сейчас по делу о подготовке переворота проходят около двух десятков человек, большинство из которых сербы. В организации покушения на Джукановича обвинялись Эдуард Широков и Владимир Попов, однако позже с Попова сняли эти обвинения.