В книге «Разговаривая с врагом. Религиозный экстремизм, священные ценности и что значит быть человеком» (вышла в издательстве «Карьера Пресс») американский и французский антрополог Скотт Атран ищет объяснения фатальному выбору современных террористов. От многих других книг на ту же тему, нередко написаных в тиши кабинетов, работу Атрана выгодно отличает личные впечатления автора, составленные в ходе полевых исследований. Одной из центральных задач книги является попытка отделить мотивы смертников от исповедуемой ими религии, что при нынешнем уровне исламофобии в западном мире сделать крайне непросто. Вот как выглядят доводы автора в его дискуссии с оппонентами.