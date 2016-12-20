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В декабре Россия стала крупнейшим в мире производителем нефти, обойдя по этому показателю Саудовскую Аравию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Joint Organization Data Initiative (JODI).

В течение декабря в России добывалось 10,49 млн баррелей в день, что на 29 тысяч баррелей меньше, чем в ноябре.

Добыча в Саудовской Аравии, по данным JODI, сократилась до 10,46 млн баррелей в день с 10,72 млн баррелей месяцем ранее. США в декабре были третьими по объему добываемых углеводородов – 8?8 млн баррелей в день против 8,9 млн в ноябре.

Bloomberg напоминает, что Россия обошла Саудовскую Аравию по количеству добытой нефти впервые с марта 2016 года.

В середине января министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил о минимальном за два года уровне нефтедобычи в королевстве. Суточная добыча, по его словам, упала ниже 10 млн баррелей, последний раз на таком уровне она находилась в феврале 2015 года.

Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства в ноябре и декабре прошлого года договорились снизить объемы добываемой нефти для стабилизации рынка. Россия в рамках соглашения решила поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.