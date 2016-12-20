13:49

Наличие у депутата Госдумы Иосифа Кобзона паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики не говорит о том, что у него есть двойное гражданство. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России», передает «Интерфакс».

«Кобзон Иосиф Давыдович не является гражданином иностранного государства по причине того, что Донецкая народная республика государством не является», – отметил первый заместитель руководителя центрального исполкома партии Константин Мазуревский.

По его словам, надо «понимать разницу» между признанием паспортов и государства в целом.

Ранее журналисты обратили внимание на то, что у Кобзона есть паспорт ДНР, что может говорить о наличии двойного гражданства. Это произошло после того, как бывшего депутата Марию Максакову исключили из «Единой России» за двойное гражданство. Сама Максакова утверждала, что не скрывала этот факт и уведомляла ФМС.

Заметка дополняется.