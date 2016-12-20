О лидерстве, от корпоративного до государственного, о роли личности в истории написаны целые библиотеки. Но это не лишает оригинальности классическую работу американского философа Эрика Хоффера «The True Believer», написанную еще при жизни Сталина, Черчилля и некоторых других исторических фигур, упомянутых в книге (ее переиздание под названием «Человек убежденный. Личность, власть и массовые движения» выходит в «Альпине Паблишер»). Хоффер, современник ключевых событий минувшего века, включая Октябрьскую революцию, Великую депрессию и обе мировые войны, предпринял попытку разобраться в природе власти и проследить логику социальных стихий. Попытку без преувеличения смелую, учитывая, что автор не имел даже школьного образования: до 15 лет он был практически слеп. Хоффер много бродяжничал и перебивался случайными заработками – книга писалась, когда он работал портовым грузчиком на Калифорнийском побережье. Эта глава посвящена феномену вождизма и исключительной роли пассионариев в формировании массовых движений.