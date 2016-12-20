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Стоимость экспорта шотландского односолодового виски впервые в истории превысила £1 млрд. Об этом сообщает «Би-би-си».

По итогам 2016 года этот показатель достиг £1,02 млрд, годом ранее стоимость экспорта составила £914 млн.

На долю односолодового виски таким образом теперь приходится 10% объема всего Шотландского экспорта и 25% его стоимости.

Общая стоимость экспорта всего шотландского виски в 2016 году достигла £3,9 млрд, незначительно изменившись с уровнем 2015 года (£3,8 млрд).

Как отмечает «Би-би-си», возвращение шотландского виски к росту обусловлено в том числе обращением производителей к luxury-сегменту.

В августе 2016 года после падения курса британского фунта продажи шотландского виски за рубежом выросли на 30–40%. Курс британской валюты упал после референдума о выходе Великобритании из ЕС, цена виски для зарубежных покупателей снизилась на 10% и больше.