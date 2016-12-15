Третий год Майдана финиширует в точке старта. Украинская революция ходит по кругу, и люди постепенно адаптируются к неопределенности как к неизбежной составляющей «послемайданной» жизни. Поклонение героям «небесной сотни» плавно трансформировалось в культ, а Майдан стал частью новой национальной мифологии. Его дух между тем выветрился, постепенно трансформировавшись в ненависть к интервентам и ожесточение гражданской войны.

Постороннему наблюдателю иногда кажется, что никакого Майдана и не было вовсе, а река жизни продолжает течь своим чередом по давно проторенному руслу, просто вода теперь в ней другая, с привкусом крови. Но в действительности это не так, перемены есть, и они весьма существенны, но, к сожалению, «разнонаправленны». Очевидно продвинувшись вперед политически, Украина очень много потеряла культурно (или, по крайней мере, не приобрела). Образовавшийся зазор рано или поздно придется закрывать либо политической контрреволюцией, либо запоздалой культурной революцией.

Шаг назад, два шага вперед

Очарование революцией постепенно сменяется разочарованием, которое ощущается как внутри страны, так особенно и за ее пределами. За исключением тех немногих, кто стал в силу случайных обстоятельств непосредственным бенефициаром революции (сделал карьеру, улучшил свое экономическое и социальное положение – таких немного, но они, безусловно, есть), все остальные не в состоянии сегодня внятно ответить на вопрос о том, что именно они лично приобрели в результате тех событий.

Однако сказать, что политически Майдан закончился ничем и вообще в Украине ничего не переменилось, было бы неправильно. Если оставить в стороне второстепенные и чисто декоративные перемены, то самым существенным политическим приобретением Майдана можно считать частичное высвобождение парламента из-под опеки исполнительной власти. После коллапса «Партии регионов» – этой плохой пародии на «Единую Россию», при помощи которой Виктор Янукович манипулировал Радой, – Украина сделала шаг назад, который стоит двух шагов вперед.