15:36

В Сирии погибли четыре российских военных советника и двое ранены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Это произошло 16 февраля при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе. Как уточнили в Минобороны, автомобильная колонна сирийской армии, в составе которой был автомобиль с российскими военными, ехала в направлении города Хомс.

Взрывное устройство под машиной сработало, когда автомобиль преодолел около четырех километров.

Как пишет екатеринбургский портал E1, 16 февраля в Сирии погиб 31-летний старший лейтенант Вадим Магамуров, служивший в разведке. По словам его знакомого, Магамуров попал «под пулеметный огонь противника и погиб».

Родственники Магамурова сказали «Коммерсанту», что в 2014 году он принимал участие в военных действиях в самопровозглашенной Донецкой республике.

До этого за время российской операции в Сирии, которая началась в сентябре 2015 года, погибли, по официальным данным, 25 военных и две медсестры.

Сколько военнослужащих находится в Сирии, официально не сообщается. По данным РБК, в сентябре 2016 года в Сирии находились 1,6 тысячи российских военных, ЦИК в том же месяце сообщал, что в голосовании на базе Хмеймим приняли участие 4 тысячи человек.

В декабре 2016 года в республику отправили 500 чеченских контрактников. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, они отправились в Алеппо в составе батальона военной полиции Минобороны, чтобы «наладить контакт» с населением Сирии.