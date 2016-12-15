«Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии» (вышла в издательстве Ad Marginem) – свежая работа американского антрополога и бунтаря Дэвида Грэбера, известного прежде всего как автор мирового бестселлера «Долг: первые 5000 лет истории». Новая книга о бюрократии – скорее сборник эссе – пронизана чуть провокационной идеей воздать должное ненавистному всеми институту. В нем Грэбер предстает в привычном для себя амплуа ниспровергателя устоев – академических и обывательских. Так, автор предлагает интересный взгляд на почтовую систему, некогда служившую примером безупречной организации производства государственных услуг. Клиентам ФГУП «Почта России», возможно, придется подключить воображение.