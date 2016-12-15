16:11

Президенту России Владимиру Путину подготовили психологический портрет американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на бывшего замглавы МИД Андрея Федорова.

По его словам, документ, состоящий из семи страниц, подготовили бывшие дипломаты и некоторые из сотрудников Администрации президента. Как предполагается, психологический портрет Трампа должен помочь Путину в планировании его первой встречи с президентом США, дата которой пока неизвестна.

«В Кремле идет очень серьезная подготовительная работа, которая включает в себя и документ из семи страниц, описывающий психологический портрет Трампа. Он основан преимущественно на последних двух-трех месяцах и последних неделях», – рассказал Федоров.

Он отметил, что психологический портрет регулярно редактируется. По его словам, многие в Кремле считают, что Трамп относится к своему президентству как к ведению бизнеса.

Для президента любой страны является нормальным быть полностью проинформированным о личности своего коллеги перед первой встречей с ним, однако практика подготовки психологических портретов на президента США является необычной, отмечает телеканал.

В конце января состоялся первый разговор Путина и Трампа в качестве президента США. Как рассказали в Кремле, в ходе него лидеры двух стран «продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия» и договорились наладить партнерское сотрудничество.

В середине февраля Трамп написал в твиттере, что Крым «был захвачен» Россией. На следующий день после этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Кремль дал распоряжение российским государственным СМИ меньше хвалить Трампа. Как писало агентство, российское руководство беспокоит, что новая администрация США будет менее дружелюбной к России.