В Индии провалился радикальный проект по защите коров. Местные активисты требовали полного запрета на их убийство. Но верховный суд страны отказал в иске, заявив, что это вопрос юрисдикции отдельных штатов. Сейчас в большинстве из них убийство коровы незаконно. В некоторых официально запрещено есть говядину. Но другие штаты это разрешают.

В индуизме корова – священное животное. Она олицетворяет изобилие и бескорыстие, почитается как материнская фигура (хотя некоторые историки считают, что в исторической перспективе «священный» статус коровы – сравнительно недавнее по меркам индийской истории явление, появившееся примерно в VI веке нашей эры).

Коровы свободно ходят по городским улицам. Их, пусть и не во всей стране, защищает закон. Для старых животных существуют приюты – всего в Индии их около 3 тысяч.

Но в стране, которая является мировым лидером по числу коров (по данным на 2012 год, их было около 123 млн, а если учитывать быков – 190 млн), многие все равно видят в них источник заработка. Это, как и спрос на их мясо в Индии и за ее пределами, поддерживает индустрию, в которой заняты миллионы людей, а запреты, установленные законом или традициями, могут обходиться или нарушаться.

«На говядине в Индии можно сделать очень доходный бизнес, – рассуждает представитель компании по заготовке мяса Hind Agro Industries. – Думаю, через 5–10 лет к этому будут относиться спокойнее».

Как торгуют коровами?