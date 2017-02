Через два дня после первой пресс-конференции в должности президента США Дональд Трамп назвал ведущие СМИ «врагами американского народа». Помимо CNN, которых журналистами не считал и Обама, в черный список Трампа попали The New York Times, ABC и NBC News. При этом у президента США среди медиа есть и явные фавориты. Один из них – традиционно поддерживавший республиканцев телеканал Fox News Руперта Мердока. Трамп неоднократно называл его лучшим в США и противопоставлял CNN. Зрители знают, что Fox News изначально создавался как рупор республиканцев в противовес либеральным СМИ, поэтому это никого не смущает. Но теперь в симпатии к Трампу стали обвинять и The Wall Street Journal – газету, традиционно воплощающую высокие стандарты американской деловой журналистики. В 2007 году ее выкупил тот же Мердок, но никогда не вмешивался в дела издания – газета и сейчас публикует расследования о компаниях, в которые инвестировал сам медиа-магнат. Но последние заявления главного редактора WSJ Джерарда Бейкера насторожили американское журналистское сообщество.