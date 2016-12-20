18:34

Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему профилактики суицидов среди подростков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 30 июня, ответственными за это Путин назначил главу правительства Дмитрия Медведева и руководителей российских регионов.

В декабре 2016 года Роскомнадзор отчитался о блокировке с 2012 года 10 тысяч ресурсов о самоубийствах.

По словам главы ведомства Александра Жарова, основную проблему представляют собой закрытые интернет-сообщества, в которые сложно попасть, поскольку «их администраторы тщательно проверяют новых вербуемых адептов».

Так называемые суицидальные паблики или «группы смерти» привлекли внимание после выхода публикации в «Новой газете» в мае 2016 года. В материале рассказывалось о группах «ВКонтакте», которые якобы ведут пропаганду суицида среди подростков.