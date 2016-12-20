18:54

Российские саперы закончили разминирование Алеппо, сообщает «Первый канал».

Военные возвращаются в Россию, дальнейшие работы будут проводить сирийские саперы, которым оставили оборудование и провели для них курсы обучения.

«Когда российские саперы предложили обучить наших военных, передать свой опыт и знания, был большой конкурс. Профессия эта мирная, но очень опасная. Тем не менее, было столько желающих, что мы организовали целых два курса», – цитирует сайт «Первого канала» начальника саперных войск гарнизона Алеппо Аль Хари Махриза.

Как уточняет «Интерфакс», разминирование Алеппо началось в декабре 2016 года. В конце января Минобороны РФ сообщило, что российские саперы обезвредили 30 тысяч взрывоопасных устройств на двух тысячах гектаров территории.