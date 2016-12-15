19:07

Первый канал, «Россия-1» и НТВ в несколько раз сократили число упоминаний президента США Дональда Трампа в своих эфирах. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на исследование «Медиалогии».

Сокращение началось 14 февраля: с того момента Трампа упоминали от шести до 12 раз в день, тогда как ранее имя американского президента в эфире телеканалов звучало до 61 раза.

16 февраля Bloomberg сообщило, что Кремль приказал государственным телеканалам прекратить «подобострастно» говорить о Трампе и «умерить публичные ожидания» по поводу улучшения отношений США и России. Журналист Константин Эггерт писал, что в ВГТРК получили указание, суть которого сводилась к фразе «Трампа больше нет».

Bloomberg указывало, что приказ вышел после того, как был уволен бывший советник Трампа Майкл Флинн. За день до выхода новости о приказе Кремля Трамп назвал присоединение Крыма к России «захватом». Кремль отвергал информацию журналистов, называя ее «фальшивыми новостями» (так выражается сам Трамп в отношении изданий, выпускающих материалы с критикой или разоблачениями о президенте США).

По данным агентства, Кремль объяснил это отсутствием интереса россиян к Трампу. Как пояснил собеседник «Дождя» в Администрации президента, в новостных сюжетах США уделяли внимания больше, чем в России, и ситуация стала «позорной». По данным системы «Интерфакса» СКАН, к 1 февраля Трамп обогнал президента России Владимира Путина в рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон.