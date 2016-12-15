19:37

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение представительству Apple в России (компании «Эппл Рус») и обязала его открыть собственный единый сервисный центр. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сервис должен быть открыт до 1 мая.

Заявление в ФАС подавал москвич Дмитрий Петров. Он пожаловался на то, что ремонт техники Apple возможен лишь с разрешения компании, а комплектующие для ремонта экранов в Россию не завозятся. В частности, он обратился в авторизованный сервисный центр из-за сломанного дисплея iPhone, однако ему предложили полностью заменить смартфон с доплатой в 22 тысячи рублей.

ФАС усмотрела в действиях Apple признаки нарушения по части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции (необеспечение возможности использования продукции в течение срока ее службы – 10 лет). Ведомство отложило рассмотрение дела до 1 мая.

«Мы надеемся, что “Эппл Рус” обеспечит предоставление сервисного обслуживания потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации», – отметил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

По данным РБК, на заседании ФАС представитель Apple пообещал открыть единый центр, в который авторизованные российские партнеры будут пересылать все устройства, нуждающиеся в ремонте.

До этого Петров обращался в Басманный суд Москвы, однако его иск отклонили. Тогда в Apple уточняли, что в 90% случаях меняют технику на новую.

Сейчас ФАС рассматривает еще одно дело в отношении Apple: оно связано с ценообразованием на iPhone. По данным службы, при старте продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus большая часть продавцов установила на смартфон одинаковые цены. В компании ответили, что реселлеры сами устанавливают цены на продукцию.