19:35

«Газпром» отказался продавать «Роснефти» газ для завода на Дальнем Востоке, пишет РБК со ссылкой на письмо зампреда правления «Газпрома» Валерия Голубева министру энергетики Александру Новаку.

РБК уточняет, что организовать поставки «Газпрома» на Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК) в декабре 2016 года правительству поручил президент России Владимир Путин.

В письме Голубев указывает, что у «Роснефти» на Сахалине достаточно собственного газа, чтобы обеспечить им ВНХК.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, представитель «Газпрома» Сергей Куприянов и представитель Минэнерго отказались от комментариев.

Как напоминает издание, спор двух компаний из-за поставок газа на ВНХК идет четвертый год. Строительство завода откладывают с 20009 года, «Газпром» отказывает в просьбах снабжать предприятие газом из-за своих обязательств по газификации регионов Дальнего Востока, пишет РБК.

«Роснефть» пытается добиться от российских властей отменить монополию «Газпрома» на экспорт газа. В декабре прошлого года глава компании Игорь Сечин в письме Путину сообщил, что в случае, если «Роснефть» заключит контракт на экспорт газа через Германию, бюджет получит до 500 млрд рублей налогов.

В 2016 году «Роснефть» по добыче газа обошла «Новатэк» и вышла на второе место после «Газпрома».