20:12

Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Дипломат скоропостижно умер в Нью-Йорке за день до своего 65-летия, отмечает ведомство. Чуркин потерял сознание в своем офисе и был доставлен в Пресвитерианский госпиталь, пишет Associated Press со ссылкой на заместителя постпреда при ООН Владимира Сафронкова.

«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», – говорится в сообщении ведомства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования Москве по поводу смерти российского дипломата, пишет Reuters. Он отметил, что ООН была «шокирована» этим сообщением.

«Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», – пишет в своем фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова.

Виталий Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В 90-е годы он был начальником управления информации министерства иностранных дел, заместителем главы ведомства, чрезвычайным и полномочным послом в Бельгии и Канаде. Чуркин занял должность постоянного представителя России при ООН и в Совете Безопасности 8 апреля 2006 года.

Виталий Чуркин был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.