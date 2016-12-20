21:07

Постпред России при ООН Виталий Чуркин, по предварительным данным, умер от сердечного приступа. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя российского посольства.

В посольстве отмечают, что официального заключения о причине смерти пока нет.

Ранее New York Post со ссылкой на неизвестные источники писал, что Виталий Чуркин умер от сердечного приступа.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным дипломата и коллективу МИД, пишет «Интерфакс». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин «высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина».

Ранее 20 февраля Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Сообщалось, что он потерял сознание в своем офисе и был доставлен в Пресвитерианский госпиталь.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация была «шокирована» сообщением о смерти российского дипломата, и выразил соболезнования Москве. В постпредставительстве Британии отметили, что Чуркин был «стержнем в СБ ООН более 10 лет».

Виталий Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В 90-е годы он занимал должность начальника управления информации министерства иностранных дел, заместителя главы ведомства, чрезвычайного и полномочного посла в Бельгии и Канаде. Чуркин стал постоянным представителем России при ООН и в Совете Безопасности 8 апреля 2006 года.