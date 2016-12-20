22:02

В немецком правительстве подготовили законопроект, разрешающий прослушивать телефонные звонки и проверять компьютерные данные лиц, просящих убежища в Германии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на черновой вариант законопроекта.

Авторы проекта отмечают, что в федеральное ведомство по делам миграции и беженцев поступает множество поддельных документов. В министерстве внутренних дел Германии подсчитало, что более половины из 280 тысяч заявлений о предоставлении убежища в 2016 году должны быть подвергнуты более тщательной проверке.

Ранее сотрудники миграционной службы не имели права прослушивать телефонные звонки заявителей. По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит при помощи лингвистов определить настоящую национальность просителя убежища.

«Чтобы избавить от сомнений по поводу происхождения человека, мы должны использовать любую доступную информацию», – отметил консервативный союзник канцлера Ангелы Меркель Фолькер Буффье.

По данным Reuters, более миллиона мигрантов приехали в Германию с июля 2015 года. На данный момент 213 тысяч заявлений на предоставление убежища были отклонены, а их просители ожидают депортации.