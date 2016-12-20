22:28

В Москве в офисе «Другой России» прошли обыски и были задержана 14 сторонников партии. Об этом пишет лидер коалиции Эдуард Лимонов.

«Только что старший оперуполномоченный Колычевский А.А. с 12 неизвестными вломился в бункер Партии на собрание», – сообщается в официальном твиттере партии.

По информации Лимонова, в офис партии приехали «человек десять, центр “Э” и простые полицейские, и двое понятых». Он отметил, что они якобы получили сведения о подготовке теракта. Всех задержанных отвезли в ОВД «Тверская».

По словам Лимонова, обыск мог быть связан с акцией сторонников партии в Минске.

«Другая Россия» провела в столице Белоруссии акцию в поддержку Донбасса 15 февраля. Активисты сорвали пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

13 февраля партия «Другая Россия» заявила о своем решении подать в суд иск о защите чести и достоинства против «Роснефти». В начале месяца активисты попытались вывесить на центральном офисе компании баннер с надписью «Капитализм – дерьмо». Вслед за этим «Роснефть» обвинила партию в «подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского».