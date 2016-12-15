20 февраля, 23:12

Американский лидер Дональд Трамп назначил генерала Герберта Раймонда Макмастера на должность президентского советника по национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Майкла Флинна. Об этом сообщает Reuters.

Временно исполняющий обязанности советника президента Кит Келлог будет назначен начальником штаба Совета национальной безопасности США, отмечает агентство.

По словам президента США, Макмастер является «человеком огромного таланта и огромного опыта». Как отмечает Reuters, Макмастер известен тем, что неоднократно ставил под сомнение полномочия Трампа.

Майкл Флинн ушел в отставку после скандала из-за контактов в послом России в США Сергеем Кисляком. Причиной стала информация о том, что в декабре 2016 года экс-советник обсуждал с российским дипломатом возможную отмену санкций. Сам Флинн позже пояснил, что действительно говорил по телефону с Кисляком, но разговор был о высылке из США 35 российских дипломатов.

19 февраля стало известно о том, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел в отставку, ему представили план по отмене антироссийских санкций. Кроме того в нем предлагались пути нормализации отношений между Москвой и Киевом, включающие смещение президента Украины Петра Порошенко с должности, вывод всех российских войск с территории ДНР и ЛНР и проведение референдума среди украинцев по вопросу сдачи Крыма в аренду на 50 или 100 лет.