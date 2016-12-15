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Машина, в которой ехали российские военные, попала под огонь террористов ИГИЛ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ранее Министерство обороны сообщало, что автомобиль был подорван на фугасе, установленном боевиками «Исламского государства» на дороге. Однако родственники одного из погибших лейтенанта Магамурова рассказали, что машина была обстреляна на дороге из советской гаубицы Д-30, которая находится в распоряжении боевиков «Исламского государства».

«Коммерсантъ» отмечает, что эта версия также подтверждается видеозаписью, опубликованной близким к исламистам агентством Amaq на следующий день после трагедии.

Как сообщают источники издания, российские военные должны были доставить в сирийскую армию план Генштаба ВС России по остановке продвижения террористов в регионе.

О гибели четырех российских военных советника в результате подрыва автомобиля Минобороны сообщило ранее 21 февраля. В результате атаки также были ранее еще двое служащих. Как уточняли в ведомстве, автомобильная колонна сирийской армии, в составе которой была машина с российскими военными, ехала в направлении города Хомс.

По неофициальным данным, среди погибших был старший лейтенант Вадим Магамуров из Екатеринбурга и морской пехотинец Павел Козаченко.