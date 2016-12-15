Доверие строится годами, а разрушается мгновенно. Достаточно собеседнику один раз соврать или слукавить, как каждое его следующее утверждение приходится проверять, а не является ли оно альтернативным фактом.

Доверие нужно не только людям, но и государству. Вспомните, как в 2011-м Центризбирком со всеми остальными избирательными комиссиями украл в пользу «Единой России» процентов десять голосов, как стало понятно, что верить результатам выборов невозможно. И даже приход туда Эллы Памфиловой с самыми добрыми намерениями не сильно изменил ситуацию – впрочем, и сама Элла Александровна, на мой взгляд, сделала большую ошибку после прошлогодних сентябрьских выборов, немедленно признав их результат.

Но Центризбирком, по крайней мере, старается исправить ситуацию или делает вид, что хочет – увидим, как пройдут следующие выборы и много ли будет изменений. В отличие от Государственной думы, про которую в то время спикер Борис Грызлов сказал, что она не место для дискуссий, – ведь ни следующий спикер, Сергей Нарышкин, ни нынешний, Вячеслав Володин, ничего не сделали, чтобы изменить отношение общества к нижней палате парламента.

Или в отличие от Росстата, у которого каждое изменение методологии приводит к новым впечатляющим успехам российской экономики, но который не может ответить на простой вопрос – а по отношению к прошлому кварталу российская экономика выросла или упала? И насколько? И не может этого сделать, начиная с данных за 2012 год. …Упс! Только что зашел на страницу сайта Росстата, где публикуются эти данные, и с удивлением обнаружил, что теперь там нет и данных за 1995–2002 годы, которые совсем недавно можно было найти. Точнее, на этой странице написано, что есть ряд с 1995 по 2011 год, но когда открываешь скачанный файл, то видишь, что ряд начинается только с 2003 года.

Впрочем, когда я говорю, что государству нужно доверие, то, наверное, это утверждение не всегда верно – ну, скажите, зачем, нужно доверие общества Думе? Что, общество сегодня готово, как в декабре 2011-го, выйти на улицу? Нет. А раз не готово, то Дума может продолжать работать в режиме взбесившегося принтера. Или Центризбиркому недоверие общества мешает продолжать обеспечивать партии власти нужный результат на выборах всех уровней? Или Росстату мешают смешки и издевательства экспертов, которые хорошо видят, что экономическая статистика расползается, как лоскутное одеяло, а данные одной таблицы не бьются с данными другой? Вот и работают они, и Центризбирком и Росстат, как тот пианист, в которого просьба не стрелять.

Но даже в авторитарных государствах, каковым сегодня по факту является Россия, есть ведомства, которым доверие нужно. Потому что отсутствие доверия к ним со стороны даже небольшой группы людей может привести к кризисным явлениям, которые будут ощутимы всеми. К таким ведомствам, например, относится Центральный банк.