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В администрации президента (АП) обсуждаются несколько мер, направленные на повышение явки избирателей на выборах президента в 2018 году. Об этом пишет «Интерфакс», РБК, «Коммерсантъ», «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле.

Одним из способов привлечения избирателей на выборы может стать отказ от открепительных талонов. При этом препятствием для осуществления этой задумки может стать отсутствие единой базы данных.

«Если ее удастся сформировать, попробуем пойти по этому пути, чтобы избиратели, не утруждая себя поездками за открепительными талонами, получили возможность проголосовать по месту пребывания – в командировке, на даче и т.д.» – отметил источник «Интерфакса».

РБК уточнил, что возможность провести выборы без открепительных талонов может поднять явку на 0,5–1%, а хорошая информационно-разъяснительная работа – на 2–3%.

Собеседник «Коммерсанта» также отметил, что еще одной мерой привлечения людей на выборы является увеличение количества избирательных участков в два раза.

В Кремле заявили, что не видят необходимости в выдвижении новых кандидатов для привлечения интереса к президентской компании и создания видимости конкурентной борьбы.

«Специально создавать интригу на предстоящих выборах президента РФ, в том числе с помощью выдвижения спойлеров, нецелесообразно», – сказал собеседник «Интерфакса».

В администрации президента считают, что достойного оппонента Путина, способного вызвать интригу на выборах нет. При этом важной задачей Кремль видит получение президентом не только рекордного процента, но и рекордного количества голосов.

В 2004 году на президентских выборах за Путина проголосовали 49,5 млн человек при явке в 64%. В 2012 году при явке в 65% – 45,6 млн человек. Рекордный показатель был у Дмитрия Медведева на выборах 2008 года: явка составила почти 70%, и за него проголосовали 52,5 млн человек (70%).

Источники в Кремле также отвергли слухи о проведении досрочных выборов. Следующие президентские выборы состоятся по плану – 11 марта 2018 года.