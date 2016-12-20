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Активисты «Другой России», ранее задержанные в ходе обыска в офисе партии, отпущены на свободу. Об этом говорится на официальной странице нацболов Вконтакте.

Как отмечается в сообщении, полиция ограничилась «профилактическими беседами» с членами партии.

Ранее 20 февраля основатель «Другой России» Эдуард Лимонов сообщил о задержании 14 активистов в офисе партии. Он отметил, что обыск проводил центр «Э» по сообщению о «подготовке теракта». Задержанных отвезли в ОВД «Тверская». При этом во время обыска была изъята все техника: компьютеры, ноутбуки, принтеры.

По мнению Лимонова, задержания могли быть связаны с акцией сторонников партии в Минске.

«Другая Россия» провела в столице Белоруссии акцию в поддержку Донбасса 15 февраля. Активисты сорвали пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.