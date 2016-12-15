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В рамках борьбы с теневой экономикой в Минэкономразвития и Минфине обсуждают планы по ограничению оплаты крупных покупок наличными и введению новых сборов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомствах.

Определенных решений пока нет, отмечает собеседник издания, на уровень правительства обсуждение не выносилось.

Среди инициатив называется ограничение продажи автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные и запрет на оплату труда наличными. Также в ведомствах обсуждается введение пониженной ставки НДС для платежей, проведенных безналичным способом.

Некоторые из этих мер могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 годах, отмечает источник «Ведомостей».

Издание напоминает, что Минфин в 2012 году предлагал ограничить суммы расчетов наличными сначала до 600 тысяч рублей, а затем – до 300 тысяч. Однако этот проект не был осуществлен из-за неготовности инфраструктуры и политических сложностей.

Издание отмечает, что за девять месяцев 2016 года владельцы платежных карт сняли 19 трлн рублей наличных, при этом оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. По данным ЦБ, доля наличных в обращении составляет около 9% от ВВП.