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Сбербанк России может потерять монополию на выплату пенсий силовикам и членам их семей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

Несколько крупных банков, в том числе Газпромбанк (ГПБ), ВТБ и Россельхозбанк (РСХБ), подписали обращение в правительство с просьбой расширить перечень агентов по осуществлению выплат военных пенсий.

«С такими клиентами банки рассчитывают работать напрямую, без участия в схеме Сбербанка»,– пояснил источник издания.

Представитель Минфина подтвердил, что «тема обсуждается». По данным «Коммерсанта», министр финансов Антон Силуанов согласился с целесообразностью изменений.

Закон, фиксирующий монополию Сбербанка на осуществление выплат пенсий военным действует с 12 февраля 1993 года. Кроме военнослужащих к этой категории относятся пожарные, наркополицейские, сотрудники ФСИН, таможни, полиции, ФСБ, ФСО, Нацгвардии, Генпрокуратуры и следственных органов, а также члены их семей. По данным «Коммерсанта», количество таких пенсионеров может достигать 2–3 млн человек.