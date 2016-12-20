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В Австралии в пригороде Мельбурна погибли пять человек после того, как легкомоторный самолет врезался в торговый центр. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление властей.

«Несколько человек погибли в худшем для гражданской авиации инциденте, случавшемся в нашей стране за последние 30 лет», – сказал премьер-министр австралийского штата Виктория Дениэл Эндрюс.

Ранее 21 февраля сообщалось, что легкомоторный пятиместный самолет упал на крышу торгового центра в пригороде Мельбурне Эссендон. По данным ABC, самолет Beechcraft B200 Super King Air потерпел крушение почти сразу после взлета из находящегося неподалеку аэропорта. Экипаж направлялся на остров Кинг в Тасмании.

Предварительной причиной катастрофы стал отказ двигателя самолета.

В результате крушения произошел взрыв и в торговом центре начался пожар. В здании находились около 20 сотрудников персонала, никто из них не пострадал.