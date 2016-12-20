07:17

Вопрос о возвращении штрафов за превышение скоростного режима на 10 километров в час при разрешенных сейчас 20 километров в час обсуждается в правительстве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что это связано с проведением эксперимента по установлению в центре Москвы малоформатных дорожных знаков. Они в 1,2–1,5 раз меньше стандартных, и потому их можно устанавливать на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 километров в час. На более высоких скоростях такие знаки будут нечитаемы.

Как отмечают В ЦОДД, эксперимент продлится около полугода, после чего будет решено, целесообразно ли использовать новые указатели.

До 1 сентября 2013 года в России действовал штраф за превышение скорости на 10 километров в час, после «штрафной зазор» был увеличен до 20 километров в час.

Издание напоминает, что 2015 году МВД подготовило законопроект о возвращении штрафа за превышение на 10 километров в час, но это вызвало протесты автомобильного сообщества