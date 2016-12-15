08:59

За проект новой Конституции в Нагорном Карабахе проголосовали 69 540 человек, или 87,6% избирателей, участвовавших в референдуме. Такие предварительные данные ЦИК республики приводит «Кавказский узел».

По данным ЦИК, явка на референдуме составила 76,44%. Против проголосовали 7 686 человек (9,7%), еще 2,8% бюллетеней (2 202) признаны недействительными.

Согласно проекту Конституции, в Нагорном Карабахе предполагается смена парламентско-президентской формы правления на президентскую.

Заметка дополняется.