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Один из активистов Национально-освободительного движения (НОД) потребовал возбудить уголовное дело в отношении корреспондента Znak.com Екатерины Винокуровой. О том, что соответствующее заявление представитель НОД подал в правоохранительные органы, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы, координатор движения НОД Евгений Федоров.

Федоров не уточнил, кто именно подал заявление, однако заявил, что в связи с заявлением сейчас ведется проверка Винокуровой, которая, по его словам, «наврала на всю страну». Претензии НОД к журналистке связаны с вопросом, который она задала на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2016 года. Винокурова тогда рассказала Путину о нападении одного из активистов НОД на внештатного фотокорреспондента «Коммерсанта» в Санкт-Петербурге Давида Френкеля.

В свою очередь, другой участник передачи «Говорит Москва», менеджер правозащитного направления «Открытая Россия» Полина Немировская рассказала, что проверка Винокуровой проводится в связи с ее заявлением о нападении на Френкеля. В середине февраля сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга отменила отказ в возбуждении дела в связи с нападением на Френкеля.

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