10:28

«Роснефть» подписала с правительством Курдистана контракт на покупку и продажу нефти в адрес дочернего подразделения российской госкомпании – Rosneft Trading SA. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

Контракт рассчитан на три года – с 2017 по 2019 год и предусматривает предоплату. Как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, соглашение позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ, которой владеет российская сторона.

Нефтяной контракт «Роснефти» с Курдистаном является одной из частей более масштабного соглашения сторон о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов. В Курдистане рассматривают его как возможность дальнейшего партнерства с «Роснефтью» во всех сферах энергетики.

Запасы нефти на территории Иракского Курдистана (автономии в составе Ирака) оцениваются в 45 млрд баррелей. Из российских компаний на территории Курдистана сейчас работает «Газпром нефть».