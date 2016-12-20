10:58

Минюст предлагает ввести для заключенных в качестве меры поощрения просмотр кино. Соответствующий проект закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Просмотром фильмов ведомство предлагает поощрять заключенных за «хорошее поведение, добросовестное отношению к труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях».

В качестве меры поощрения предлагается, в частности, разрешить заключенных смотреть кино не реже двух раз в неделю в течение месяца.

Помимо этого Минюст также предлагает в качестве поощрения разрешать осужденным, переведенным на облегченные условия содержания, при отбытии не менее двух третей срока проживать с семьей.

Жить заключенным с семьей ведомство предлагает за свой счет в пределах муниципального образования, в котором расположено исправительное учреждение.