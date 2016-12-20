11:40

Глава Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщается на сайте президента.

Соответствующий указ Алиев подписал во вторник, 21 февраля. До этого пост вице-президента страны оставался вакантным.

В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум, по итогам которого в конституцию республики было внесено 29 поправок. В частности, более 90% граждан страны проголосовали за увеличение срока президентства с пяти до семи лет.

Также после референдума были отменены возрастные ограничения для кандидатов в президенты, а также введены должности первого вице-президента и вице-президента.

Азербайджанцы также одобрили поправки в конституцию, согласно которым глава страны может объявить о проведении внеочередных президентских выборов, сроки проведения которых, в случае ухода президента в отставку, сокращаются с трех месяцев до 60 дней.