Дурят нашего брата – так можно коротко передать лейтмотив книги «Охота на простака. Экономика манипуляций и обмана» (выходит весной в издательстве «Манн, Иванов и Фербер»). Работа, написанная нобелевскими лауреатами по экономике Джорджем Акерлофом и Робертом Шиллером, раскрывает суть явления под названием фишинг в широком смысле слова – «экономических сил, которые превратят манипуляции и обман в часть экономической системы, если мы ничего не предпримем для того, чтобы этого избежать». Для иллюстрации своих выводов авторы прибегают к широком спектру ярких примеров – от механизмов президентских кампаний до регулирования фондового рынка. Мы выбрали главу о природе и симптоматике алкоголизма – например, среди тех, чьи шансы на успешную жизнь и блестящую карьеру принято оценивать значительно выше среднего.