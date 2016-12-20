12:29

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить компенсацию в размере €5,5 тысячи редакции газеты «Орловская искра». Об этом сообщается в твиттере ЕСПЧ.

Разбирательство было связано с двумя статьями, опубликованными в «Орловской искре» в ноябре 2007 года. В них критиковалась деятельность тогдашнего губернатора Орловской области Егора Строева.

На публикации издания подал жалобу председатель избирательной комиссии Орловской области Анатолий Трофимов. В результате газета была оштрафована на 35 тысяч рублей.

Учредителем «Орловской искры» является региональное отделение КПРФ. В 2010 году заместитель главного редактора «Орловской искры» Валентина Остроушко жаловалась Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост президента РФ, на давление, которое оказывалось на газету в связи с критикой властей: «“Орловскую искру” перестали приглашать на пресс-конференции и прочие встречи с губернатором. И опять, как и во времена Строева, запретили печатать в Орле. И теперь мы вынуждены печататься в Брянске. Решениями судов нас оштрафовали на 60 тысяч рублей. Почему? Во время выборов мы “провинились” перед “Единой Россией”, позволяя себе немыслимое – говорить о ней правду, при этом практически в каждом номере пропагандировали ваши президентские идеи»..