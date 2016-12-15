12:45

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку в офисах компаний LG и Philips. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В ведомстве пояснили, что проверка ведется в связи с подозрениями о ценовом сговоре при продаже техники. В ФАС отметили, что Philips препятствует проведению проверки.

В ноябре 2016 года антимонопольщики также запустили проверку компании Lenovo по подозрению в картельном сговоре на торгах по поставкам компьютерной техники для государственных нужд. В начале 2017 года ФАС завела несколько дел на поставщиков компьютеров и программного обеспечения для для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и ЦИК РФ.

Кроме того, в декабре 2016 года ФАС заинтересовалась ценообразованием в LG, Samsung, Alcatel, Sony и Asus в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже смартфонов. 21 февраля служба сообщила, что не выявила нарушений при образовании цены на гаджеты Samsung, Alcatel, Sony и Asus.

Также ФАС рассматривает еще одно дело в отношении корпорации Apple, связанное с ценообразованием на iPhone. В службе заподозрили, что Apple координировала установление одинаковых цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus в начале их продаж. В корпорации отвергли обвинения ФАС, ответив, что реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукцию Apple.