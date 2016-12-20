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В Кремле считают заслуживающим внимания предложение ограничить в России расчет наличными деньгами, так как эта мера позволит минимизировать теневой сектор экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В этом контексте многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств», – сказал Песков, отметив, что «этот вопрос заслуживает внимания».

Ранее 21 февраля газета ведомости сообщила, что в Минэкономразвития и Минфине обсуждают возможность ограничения оплаты крупных покупок наличными и введению новых сборов в рамках борьбы с теневой экономикой.

В частности, министерства обсуждают возможность ограничения продажи автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные и запрет на оплату труда наличными. Источники издания в двух ведомствах отметили, что на уровень правительства это обсуждение пока еще не выносилось.

В 2012 году Минфин уже предлагал ограничить суммы расчетов наличными сначала до 600 тысяч рублей, а потом – до 300 тысяч. Проект так не был осуществлен из-за политических сложностей и неподходящей инфраструктуры.