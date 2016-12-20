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Решение Украины заблокировать принятие специального заявления председателя Совета Безопасности ООН в память о постоянном представителе России Виталии Чуркине – «это не по-христиански». С таким комментарием выступил глава российского МИД Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По его словам, такие действия Киева находятся «за гранью добра и зла». Лавров также высказал подозрения, что постпреду Украины в ООН приказали наложить вето на заявление главы Совбеза организации.

«Почти не сомневаюсь, что сам постпред на такую выходку не решился бы, значит, ему приказали. Это, конечно, не по-христиански, это за гранью добра и зла. Но нынешняя украинская власть нас приучила, что именно так кое-кто в их стране относится к русским, в том числе и тем, кто не желает плясать под дудку неонацистов», – заявил Лавров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отреагировал на решение Киева словами «бог им судья». По мнению Пескова, это «не столь важно на фоне той потери, которую понесла российская дипломатия».

Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. По предварительным данным, смерть наступила от сердечного приступа. На дипломатической службе Чуркин находился с 1974 года, а с апреля 2006 года был постоянным представителем России при ООН и в Совете Безопасности.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин ответил на просьбу освободить украинского кинематографиста Олега Сенцова, что для этого надо, чтобы «созрели условия». «По-русски и по-христиански мы действовать в этой ситуации не сможем без решения суда», – подчеркнул глава государства.