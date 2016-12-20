14:17

Виртуальную валюту биткоин можно назвать «позитивной бактерией», которая вошла в симбиоз с человеком. Такое сравнение провел вице-президент по информационным технологиям Внешэкономбанка Никита Смирнов, передает RNS.

«Биткоин – это некое новое философское понятие. Его можно сравнить с бактерией, которая уже существует отдельно от человека и вошла с человеком в симбиоз. Вирус – это негативная бактерия. А биткоин в некотором смысле позитивная бактерия, которая удовлетворяет определенные потребности людей и вовлекает тем самым людей в этот процесс, и дает себе возможность существовать», – пояснил он.

По словам Смирнова, технология блокчейн (blockchain), с помощью которой работает биткоин, сейчас является единственной успешной в мире. «Если сейчас задаваться вопросом, существует ли другой алгоритм, который бы утвердился в надежности этого распределенного консенсуса, то его, наверное, нет», – добавил он.

Биткоин, созданный в 2009 году, является самой известной в мире криптовалютой. Новые биткоины создаются путем непрерывного вычисления хеш-функции. Эмиссия биткоинов ограничена программно – их не может быть выпущено более 21 млн. В начале января 2017 года стоимость биткоина впервые с 2013 года поднялась выше $1000; 21 февраля один биткоин стоил $1110.